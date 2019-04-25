Продукция никому не нужна? В промышленности склады продолжают трещать по швам

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За март 2019 года запасы готовой продукции на складах предприятий белорусской промышленности выросли на 199,3 млн рублей и на 1 апреля составили 5 млрд 42,3 млн рублей. Запасы растут седьмой месяц подряд, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

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Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в январе-марте 2019 года составило 65,5% против 61,4% в январе-марте 2018-го.

По итогам прошлого месяца наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минска (91,2% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минская область (81%), Могилевская и Брестская (по 76,2%) и Гродненская (71,8%).

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (44%) и Гомельской (40,1%) областях, где находятся нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции в марте 2019 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,3 раза превысил среднемесячный объем производства), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 2,2 раза), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 2 раза), а также машин и оборудования (в 1,7 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 9,1% (на 1 апреля 2018 года — 9%), в обрабатывающей — 77,3% (73,2%), в том числе в пищевой промышленности — 59,1% (75%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 111% (72,1%). В металлургическом производстве этот показатель на 1 апреля 2019 года составил 35,8% (34,1%), в производстве электрооборудования — 80,9% (94,2%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 101,6% (106,6%), транспортных средств и оборудования — 105% (119,8%).

Для снижения складских запасов в белорусской промышленности нет объективных причин. Такое мнение ранее высказал БелаПАН член Совета по развитию предпринимательства при президенте, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук. Романчук напомнил, что когда-то складские запасы были в эквиваленте равны 1,5 млрд долларов и тогда это считалось критичным. Теперь запасы составляют 2,4 млрд долларов и продолжают расти.

«Никаких подвижек, чтобы их как-то уменьшить, нет. Причина в том, что предприятия и курирующие их исполкомы и ведомства имеют четкие ориентиры на валовые показатели. И они важнее денег, прибыли, забитых складов. Хотя Лукашенко недавно в Барановичах заявил, что деньги важнее, чем валовые показатели, но система мотивации, которая вытекает из принятых документов, госплановская — сделать план, сделать вал, план пятилетки никто не отменял», — заметил эксперт.

«Поэтому неизбежны складские запасы как следствие плохой маркетинговой и сбытовой политики. Предприятия производят товары, которые не пользуются спросом. Если ничего не менять в структуре собственности, то количество омертвленного капитала и складских запасов будет только увеличиваться», — считает эксперт.
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Тэги: промышленность склады

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