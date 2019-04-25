Нацбанк назвал источник негативного влияния на динамику инфляции

Наиболее сильное негативное влияние на динамику потребительских цен в Беларуси оказывает рост стоимости автомобильного топлива. Такой вывод содержится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина, сделанном им на расширенном заседании правления.

«Это связано с тем, что данный товар не только непосредственно входит в состав потребительской корзины (то есть оказывает прямое воздействие), но и ведет к увеличению транспортных издержек у всех производителей товаров и услуг, что, в свою очередь, оказывает косвенное давление и на свободные цены, то есть на базовую инфляцию», — поясняет Мурин в докладе, текст которого регулятор обнародовал 25 апреля.

«Кроме того, длительное «копеечное» повышение цен формирует у потребителя устойчивые ожидания, что цены постоянно будут расти. Высокая неоднородность роста цен на товары и услуги, а также темпы роста регулируемых цен, стабильно превышающие заявленный целевой уровень инфляции, обусловливают повышенные инфляционные ожидания у субъектов экономических отношений», — указывает начальник управления.

Так, отмечает Мурин, согласно данным февральского опроса, ощущаемая респондентами инфляция за последние 12 месяцев составила 12,5%, оценка ожидаемого в следующие 12 месяцев роста цен — 11,9%.

«Фактически уже на протяжении полутора лет, с тех пор как Национальный банк начал проводить соответствующие опросы, данные цифры практически не меняются. Это свидетельствует о том, что снижения инфляционных ожиданий в стране не происходит, а их повышенный уровень постепенно трансформируется в фактическую динамику цен», — констатирует представитель Нацбанка.

Как сообщал БелаПАН, из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ автомобильное топливо в Беларуси практически еженедельно поднимается в цене второй год. В частности, за 2018 год бензин АИ-95 подорожал с 1,27 до 1,54 рубля за литр (на 21,2%), дизельное топливо — с 1,29 до 1,54 рубля (на 19,4%).

В этом году «Белнефтехим» уже девять раз объявлял о повышении цены (каждый раз на копейку) автомобильного топлива. В результате с 21 апреля, после очередного подорожания, бензин АИ-92 стал стоить 1,52 рубля за литр, АИ-95 — 1,63 рубля, АИ-98 — 1,84 рубля, дизельное топливо — 1,63 рубля за литр.

Согласно оценкам Министерства финансов, из-за российского налогового маневра цена литра топлива в стране к 2024 году может вырасти до одного евро (курс евро сейчас в Беларуси составляет 2,36 рубля).

В текущем году Нацбанк и правительство поставили задачу ограничить инфляцию 5%. Однако уже за три месяца инфляция в стране составила 2,6%, или половину годового прогноза. С этим показателем Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в первом квартале 2019 года.

Национальный банк ожидает, что с третьего квартала инфляция в Беларуси начнет приближаться к целевому уровню текущего года.