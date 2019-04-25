Беларусь подтянула к переговорам с Россией по нефти Польшу и Украину

Уже завтра в Минске пройдет очередной раунд переговоров о качестве российской нефти. На этот раз встреча пройдет не двух-, а в четырехстороннем формате.

Как сообщается к «Транснефти» и «Белнефтихиму» добавятся украинская «Укртранснафта» и польская PERN S.A.

«Соответствующее письмо белорусская компания («Гомельтранснефть Дружба». — БелаПАН) направила на имя руководителя российского ОАО «Транснефть», польского PERN S.A. и генерального директора АО «Укртранснафта» Николая Гавриленко. Во время встречи стороны планируют обсудить возможные пути решения проблемы», — говорится в релизе украинской стороны.

Проведение в Минске переговоров анонсировал на брифинге в Минске 25 апреля заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.