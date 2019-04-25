Еще трое брестчан осуждены за акции против аккумуляторного завода

В суде Ленинского района Бреста 25 апреля продолжилось рассмотрение дел по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) противников строительства аккумуляторного завода, которые были задержаны в областном центре 12 и 14 апреля.

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Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, суд признал виновными в совершении правонарушения еще трех активистов. Татьяна Фесикова оштрафована на 30 базовых величин (765 рублей) за раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади Ленина, где в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. На Екатерину Басаргину наложен штраф в 5 базовых величин (127,5 рубля) за участие в шествии противников строительства аккумуляторного завода по центральным улицам Бреста 7 апреля.

За участие в аналогичном шествии 14 апреля активиста Егора Кондратюка оштрафовали на 10 базовых величин (255 рублей).

7 и 14 апреля противники строительства аккумуляторного завода в очередной раз собрались в Бресте на площади Ленина. Затем они прошли по центральным улицам Пушкинской и Советской до ЦУМа на проспекте Машерова. Участники шествия скандировали «Нет заводу!».

15 и 24 апреля суд оштрафовал шестерых активистов за участие в этих шествиях.

Планируется, что 26 апреля в этом же суде будут рассматривать административные протоколы еще пяти противников завода, 29 и 30 апреля — по одному.