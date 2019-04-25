Фотофакт. Лукашенко привез Си Цзиньпину подарки

В ходе встречи с руководителем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Александр Лукашенко вручил коллеге подарки.

Так, в частности, официальный белорусский лидер подарил главе Китая несколько книжек (белорусские пословицы и поговорки, переведенные на китайский язык; четыре книги китайских поэтов, переведенные на белорусский язык).

Кроме этого, Лукашенко вручил картину, на которой изображено место в деревне, где будущий лидер КНР жил на протяжении нескольких лет.

Также Си Цзиньпину была преподнесена корзина с белорусскими продуктами.

Фото пресс-службы президента