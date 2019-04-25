Видеофакт. Зеленский «наехал» на Центризбирком

Одержавший уверенную победу во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский бвинил Центризбирком в умышленном затягивании объявления официальных итогов электоральной кампании.

По мнению новоизбранного президента, это делается для того, чтобы он не смог даже думать о возможности роспуска Верховной рады. Зеленский считает, что это несправедливо.

Несмотря на такие действия ЦИК он заверил, что у Украины все будет хорошо. Зеленский также поздравил соотечественников с Пасхой.

Напомним, согласно данным Центризбиркома, руководитель Студии «Квартал 95» набрал на выборах 73,22% голосов (за него проголосовало 13 541 530 избирателей). Действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 24,45% (4 522 320).