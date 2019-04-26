Транзит российской нефти в Европу по «Дружбе» полностью остановлен

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Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Соответствующее решение получило ОАО «Гомельтранснефть Дружба» от украинского оператора нефтетранспортной системы АО «Укртранснафта». Об этом Naviny.by сообщили в концерне «Белнефтехим».

В связи с отказом от приема нефти в пункте сдачи нефти «Будковце» (Словакия) и отсутствием свободных мощностей в пункте сдачи нефти «Фенешлитке» (Венгрия), «Укртранснафта» попросила остановить перекачку по нефтепроводу «Мозырь – Броды» уточнили в «Белнефтехиме».

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Время возобновления перекачки будет сообщено дополнительно.

В соответствии с этим сообщением, «Гомельтранснефть Дружба» сообщила в Брянск о полной остановке перекачки на участке «Мозырь – Броды».

Днем ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN S.A. приостановил прием российской нефти в пункте сдачи нефти «Адамово» на белорусско-польской границе.

Таким образом, транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» полностью остановлен, подтвердили в концерне «Белнефтехим».
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Тэги: нефтепровод Дружба поставки нефти

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