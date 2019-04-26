Виктория Азаренко выбила из турнира в Штутгарте четвертую ракетку мира

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В трехсетовом поединке, который прошел в рамках Porsche Tennis Grand Prix, Виктория Азаренко (61-й номер мирового женского рейтинга) взяла верх над Каролиной Плишковой из Чехии (4-й).

Фото pixabay.com

Белоруска отдала первую партию – 4:6, а затем взяла два сета – 6:3, 6:4. В активе экс-первой ракетки мира восемь подач на вылет и четыре брейк-пойнта.

После поединка в Штутгарте белоруска в очном противостоянии с чешкой вышла вперед – 4:3.

Следующим препятствием на пути к титулу у Виктории будет эстонка Анетт Контавейт (16-й).
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Тэги: теннис Персона: Виктория Азаренко Каролина Плишкова Город: Штутгарт

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