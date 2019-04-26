На пятницу объявлен желтый уровень опасности

В последний день рабочей недели в Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

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Осадки выпадут только в некоторых западных районах – ожидаются кратковременные дожди и первые грозы (из-за этого погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый.

Максимально воздух прогреется до +21.. +27°С.

В столице осадков не прогнозируется. Температура воздуха: