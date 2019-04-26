На пятницу объявлен желтый уровень опасности
В последний день рабочей недели в Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков.
Осадки выпадут только в некоторых западных районах – ожидаются кратковременные дожди и первые грозы (из-за этого погодного явления объявлен желтый уровень опасности).
Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый.
Максимально воздух прогреется до +21.. +27°С.
В столице осадков не прогнозируется. Температура воздуха:
- утром +10..+12°С;
- днем +23..+25°С;
- вечером +17..+19°С.