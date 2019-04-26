В Беларуси вновь повышаются цены на сигареты

С начала следующего месяца, по ставшей уже традиции, в Беларуси повысятся цены на некоторые марки сигарет.

По информации фискального ведомства, с первого мая курильщикам следующих марок придется платить за «удовольствие» больше: Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure (цены поднимутся до 2,35 рубля), Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion (до 2,2 рубля), Rothmans Blue, Rothmans Azure, Rothmans Blue+, Rothmans Azure+ (до 2,45 рубля).

Кроме этого, поднимут цены на продукцию и импортеры.

Так, в частности, «Беларусьторг» объявил о повышении стоимости следующих марок сигарет: L&M Motion, L&M Compact (до 2,15 рубля), L&M Blue Label (до 2,3 рубля), Pall Mall Demi Blue Limited Edition, Pall Mall Demi Azure Limited (до 1,9 рубля).

Также не остался в стороне и еще один импортер – «Энерго-оил»: Marlboro Gold, Marlboro Red (до 3,15 рубля), L&M Blue Label (до 2,3 рубля), L&M Compact, L&M Motion (до 2,15 рубля), Parliament Night Blue, Parliament Aqua Blue (до 3,4 рубля).