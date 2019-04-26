Беларусь увеличила экспорт услуг

По данным Белстата, в январе-феврале 2019 года экспорт услуг, рассчитанный по методологии платежного баланса, составил 1 млрд 286,3 млн долларов США и по сравнению с январем-февралем 2018 года увеличился на 5,6%.

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Импорт услуг снизился на 5,3% до 689,6 млн долларов. Положительное сальдо составило 596,7 млн долларов (в январе-феврале 2018 года — 489,7 млн).

Из общего объема экспорта услуг Беларуси на долю стран ЕАЭС приходилось 21,4% (при этом на долю России — 20,5%), стран ЕС — 48%, остальных стран — 30,6%. Импорт из стран ЕАЭС составил 33,1% общего объема импорта (при этом из России — 32,3%), стран ЕС — 44,1%, остальных стран — 22,8%.

Экспорт транспортных услуг вырос на 4,4% до 606,7 млн долларов, импорт — на 2,8% до 276,3 млн. При этом экспорт услуг автомобильных перевозок вырос на 1,1% до 190,3 млн долларов, импорт — на 3,2% до 95,5 млн долларов.

Экспорт строительных услуг снизился на 37,2% до 76,8 млн долларов, импорт — на 30,5% до 116,8 млн долларов.

Экспорт компьютерных услуг увеличился на 35,3% до 273,8 млн долларов, импорт — на 4,1% до 20,1 млн долларов.

Экспорт телекоммуникационных услуг снизился на 12,9% до 29,6 млн долларов, импорт вырос на 14,8% до 20,9 млн долларов.

Экспорт услуг в области архитектуры, инженерных и технических услуг увеличился на 6,6% до 16,2 млн долларов. Импорт этих услуг снизился на 25% и составил 14,1 млн долларов.

Экспорт услуг операционного лизинга снизился на 0,5% до 18,3 млн долларов, импорт — на 12,1% до 12,3 млн долларов.

Экспорт в области использования интеллектуальной собственности увеличился в 2,5 раза и составил 13,4 млн долларов, импорт снизился на 15,8% до 16,5 млн долларов.

Экспорт финансовых услуг увеличился на 35,3% до 6,9 млн долларов, импорт — на 8,8% до 43,3 млн долларов.

Экспорт услуг в области рекламы, маркетинга, организации выставок вырос на 27,4% и достиг 29,8 млн долларов, импорт — вырос на 43,3% до 13,9 млн долларов.

По доле экспорта в общем объеме лидируют транспортные (47,2%) и компьютерные (21,3%) услуги, импорта — транспортные (40,1%) и строительные (16,9%).

Белорусский экспорт услуг можно значительно увеличить за счет развития лоукостеров, частной медицины и образования. Такое мнение ранее высказали БелаПАН независимые экономисты. Они убеждены, что в секторе транспортных, образовательных и медицинских услуг кроется "гигантский резерв".