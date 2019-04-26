Белорусы стали больше пить? Продажи спиртного выросли на 3,1%

Через розничную торговую сеть за три месяца текущего года, по данным официальной статистики, реализовано алкогольных напитков и пива на 851,7 млн рублей (8,5% розничного товарооборота торговли). Всего в абсолютном алкоголе продано 1 млн 701,5 тыс. дал алкогольных напитков и пива (рост составил 3,1%).

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Продажа водки в натуральном выражении в первом квартале 2018 года выросла на 1,1% — продано 2 млн 47,8 тыс. дал водки, ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 48,1% (в первом квартале 2018 года — 49,1%).

Пива продано 8 млн 318,2 тыс. дал, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 19,6% (в первом квартале 2018-го — 19,3%).

Ликеров и ликеро-водочных изделий реализовано 357,3 тыс. дал (на 21,4% больше), виноградных вин — 885,6 тыс. дал (на 2,1% больше), плодовых вин — 1 млн 75,8 тыс. дал (на 4,5% меньше). Плодовые вина заняли 11,4% в объеме продажи алкогольной продукции (в первом квартале 2018-го — 12,3%).

Коньяков, коньячных изделий и бренди продано 158,9 тыс. дал (на 18,8% больше), игристых вин, включая шампанское, — 402,4 тыс. дал (на 3,5% больше), слабоалкогольных напитков — 284,6 тыс. дал (на 24,1% больше).