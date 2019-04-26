Нацбанк хочет провести ИТ-аудит банков

Национальный банк инициирует проведение комплексного ИТ-аудита банков, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, отвечая на вопросы БелаПАН в кулуарах конференции «Цифровой банкинг — 2019», организованной ассоциацией «Инфопарк» 26 апреля в Минске.

«По крупным банкам решение правления уже принято, и там будет комплексный ИТ-аудит, аудит безопасности», — сказал Калечиц.

По его словам, сейчас Нацбанк готовит методологические указания, как проводить ИТ-аудит.

«В рамках общей системы вопросов, связанных с информационной безопасностью, сейчас разрабатывается концепция кибербезопасности в банковской системе», — сообщил Калечиц. Проект концепции уже подготовлен.

«Документ затрагивает вопросы, связанные с проведением проверок, выполнения требования стандартов информационной безопасности. К осени они будут готовы, правление их примет, и Нацбанк будет контролировать выполнение таких стандартов», — пояснил он.

Калечиц подчеркнул, что обеспечение инфобезопасности крайне важно, так как от этого зависит финансовая стабильность, устойчивость банковского сектора и сохранность средств клиентов.

При этом пока окончательно не принято решение, будет ли комплексный ИТ-аудит обязателен абсолютно для всех коммерческих банков, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка.