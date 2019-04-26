Конкурент «Беларуськалия» в пять раз увеличил прибыль

Один из крупнейших производителей хлористого калия в мире компания «Уралкалий» увеличила чистую прибыль по Российским стандартам бухучета в I квартале в 4,96 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 26,9 млрд российских рублей.

Как отмечается, выручка предприятия за три месяца выросла на 45% и составила 43,7 млрд российских рублей, а валовая прибыль – на 49%, до 32,8 млрд российских рублей, пишет 1prime.ru .

Напомним, основными владельцами «Уралкалия» являются Дмитрий Мазепин и его партнер, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк, которые владеют примерно по 20% акций компании.