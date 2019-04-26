В МИД обсудили вопросы развития двусторонних отношений с США

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Вопросы развития двусторонних отношений обсудили заместитель министра иностранных дел Олега Кравченко с временной поверенной в делах США в Беларуси Дженифер Мур. Как сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась 25 апреля.

«В ходе встречи обсуждены вопросы развития белорусско-американских отношений, в том числе с учетом состоявшихся в нынешнем году двусторонних визитов, а также готовящиеся к проведению мероприятия международного характера», — говорится в сообщении.
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Тэги: Беларусь-США Персона: Олег Кравченко Дженифер Мур Город: Минск

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