Причастные к «сливу» заданий республиканской олимпиады по географии уволены с работы

Причастные к нарушениям правил проведения республиканской олимпиады по географии уволены, сообщила пресс-служба Министерства образования.

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«Для всестороннего изучения информации о возможных нарушениях в ходе республиканской олимпиады по учебным предметам была создана комиссия, — отмечается в сообщении. — Факт утечки информации об олимпиадных заданиях заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «География» подтвержден».

Жюри заключительного этапа олимпиады по географии на внеочередном заседании приняло решение аннулировать результаты тех учащихся, в отношении которых установлены факты доступа к заданиям.

11 апреля министр образования направил в Генеральную прокуратуру письмо с просьбой дать правовую оценку действиям виновных.

Кроме того, всех участников республиканской олимпиады анонимно проанкетировали. Результаты тщательно проанализировали в Минобразования.

Сейчас в порядок проведения республиканской олимпиады по учебным предметам вносятся изменения, и в новом учебном году она пройдет по новым правилам.

Скандал вокруг республиканской олимпиады по географии возник после того, как один из ее участников, ученик 11-го класса из Лиды (Гродненская область), на областном этапе олимпиады узнал, что некоторые олипиадники получают задания заранее. Об этом в январе 2019 года он сообщил в Минобразования. Еще одно письмо с доказательствами утечки информации (фотографиями заданий) он отправил утром 26 марта — перед началом республиканского этапа.

В этом году в олимпиаде по географии участвовали 110 школьников: 36 девятиклассников, 38 десятиклассников и 36 учеников 11-х классов.