Компания Adevinta, владеющая брендом Kufar, вышла на IPO

Международная компания Adevinta, которой принадлежат маркетплейсы в 16 странах, успешно вышла на фондовую биржу в Осло. В Беларуси компания владеет правами на площадку объявлений Kufar.

После выхода на IPO Adevinta была оценена в 53 млрд норвежских крон или 6,2 млрд долларов. Это делает IPO Adevinta четвертым крупнейшим и самым крупным за последние 13 лет в Норвегии.

Компания выпустила на биржу два типа акций: А и В класса. Стартовая цена на акции группы В составила 82 кроны. Сейчас они продаются за 83,50 NOK (9,74 USD).

Как отметил директор площадки объявлений Kufar Артем Рабцевич, выход Adevinta на IPO не повлияет на глобальную стратегию Kufar: площадка продолжит развивать сервис в двух направлениях — для физических и юридических лиц, а также разрабатывать для пользователей новые функции и сервисы.

Ранее Kufar принадлежал норвежскому медиа-гиганту Schibsted. В 2018 году менеджмент компании принял решение разделить медиа-бизнес и маркетплейсы. За управление торговыми площадками стала отвечать Adevinta, дочерняя компания Schibsted, которая также стала материнской компанией для Kufar и других 35 digital-проектов.