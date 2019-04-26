Умерла Элина Быстрицкая

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В возрасте 91 года ушла из жизни одна из самых красивых и талантливых актрис советского театра и кино, народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

Как сообщили в Малом театре, в котором с 1958 года служила актриса, о месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Отмечается, что в последнее время Элина Быстрицкая тяжело болела.

В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине «В мирные дни». Однако «самая главная дорога в искусстве», по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон».

После этого она снялась еще в одной знаковой картине — «Добровольцах».

Поздравляя в прошлом году актрису с юбилеем, Александр Лукашенко отметил, что сыгранные ею роли стали классикой советского и российского кинематографа и театрального искусства.

«Благодаря гармоничному сочетанию таланта, профессионального мастерства, красоты и обаяния Вы заслужили признание и огромную зрительскую любовь не только в России, но и за ее пределами», - подчеркнул глава государства.
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Тэги: актриса Персона: Элина Быстрицкая

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