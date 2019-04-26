«Развод» на миллион долларов: в Москве задержали мошенника из Беларуси

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Скрывавшегося на протяжении двух лет в России крупного мошенника из Беларуси задержали в Подмосковье.

Как сообщается, 34-летний гомельчанин обвиняется на родине в ряде мошенничеств в строительной сфере. «Ущерб, нанесенный гражданам его противоправной деятельностью оценивается на сумму около 1 миллиона долларов», - отметили в УВД Гомельской области.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от следственных органов и был объявлен в республиканский и межгосударственный розыск.
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Тэги: мошенничество Город: Москва

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