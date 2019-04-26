Культурной столицей Беларуси в 2020 году станет Лида

Коллегия Министерства культуры на заседании 25 апреля присвоила Лиде (Гродненская область) статус белорусской культурной столицы 2020 года, сообщает пресс-служба Минкультуры.

Статус культурной столицы года присваивается министерством с 2010 года в рамках одноименной республиканской акции. В каждой культурной столице реализуются «инновационные проекты по презентации культурной самобытности городов, развитию и популяризации традиций и достижений национальной культуры, активизации творческой инициативы, повышению туристической привлекательности регионов».

«На протяжении года в рамках акции в Лиде будут реализованы многочисленные проекты, среди которых музейно-просветительский проект «Замок Гедимина — свидетель былого», молодежный фестиваль андеграундного искусства «Нетипичный PARADIS», областной фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна», открытый фестиваль-конкурс художественного творчества «Арт-территория» и другие значимые культурные мероприятия», — отметили в пресс-службе Минкультуры.

Лида — культурный и промышленный центр Беларуси, в котором проживает более 100 тыс. человек, что делает его вторым после Гродно городом в области по численности населения. Центральным культурным объектом Лиды является замок великого князя литовского Гедимина — памятник оборонительного зодчества XIV века.

Впервые статус культурной столицы Беларуси был присвоен в 2010 году Полоцку (Витебская область). В 2011 году этот статус перешел к Гомелю, в 2012-м — Несвижу (Минская область), 2013-м — Могилеву, 2014-м — Гродно, 2015-м — Бресту, 2016-м — Молодечно (Минская область), 2017-м — Бобруйску (Могилевская область), 2018-м — Новополоцку (Витебская область), 2019-м — Пинску (Брестская область).