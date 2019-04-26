Румас рассказал, как будет работать Наблюдательный совет МТЗ

Наблюдательный совет на Минском тракторном заводе не будет вмешиваться в оперативную деятельность предприятия, заявил председатель этого органа в ОАО «МТЗ» премьер-министр Сергей Румас 25 апреля на заседании совета.

«Наблюдательный совет и его комитеты ни в коем случае не будут вмешиваться в оперативную деятельность предприятия. Мы вместе определим четкие показатели, которые должны выполняться, и оценка работы будет по выполнению этих показателей. Задача наблюдательного совета — поставить цели и затем контролировать их исполнение, — цитирует Румаса пресс-служба правительства. — Непосредственно оперативное руководство предприятием — на директоре, стратегическое — на органах управления, в частности на наблюдательном совете».

В состав обновленного наблюдательного совета МТЗ, который возглавил Румас, входит еще один представитель государства и четыре независимых директора. Комплектование совета пока не завершено, при нем будут сформированы комитеты, которые займутся стратегией развития предприятия и финансовыми вопросами.

Как отмечает пресс-служба правительства, «благодаря работе совета дополнительные функции будут сняты с министра промышленности Павла Утюпина, который теперь будет заниматься не стратегиями отдельных предприятий, а более глобальными вопросами, от которых зависит развитие промышленности в целом».

Наблюдательный совет вместе с руководством предприятия в дальнейшем будет заниматься в том числе борьбой с необоснованным посредничеством, вопросами импортозамещения, оптимизации затрат, выхода на новые рынки и другими вопросами, отмечает пресс-служба.

Румас перед началом заседания наблюдательного совета ознакомился с работой МТЗ.

По официальным данным, рентабельность продаж Минского тракторного завода в I квартале 2019 года составила 6,5%, чистая прибыль — 18.935 тыс. рублей. На экспорт за I квартал поставлено почти 7,3 тыс. единиц техники. По предварительной оценке, экспортирована продукции на 121,2 млн долларов. МТЗ сегодня активно сотрудничает более чем с 60 государствами.

28 марта указом № 125 «О представителях государства» Александр Лукашенко назначил высших должностных лиц представителями государства в органах управления хозяйственных обществ, акции которых находятся в собственности Беларуси.

«Принятие указа направлено на то, чтобы вывести на качественно иной уровень общее руководство деятельностью некоторых хозяйственных обществ, а также определение стратегий и финансово-хозяйственных планов их развития. Документ нацелен на обеспечение надлежащего контроля со стороны собственника за принятием решений о крупных сделках, выпуске ценных бумаг, проведении аудита и иных аспектах функционирования хозяйственного общества», — подчеркивалось в релизе.