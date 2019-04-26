Пьяный отец облил бензином заведующую детсадом и обещал сжечь

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В Мачулищах пьяный отец угрожал сжечь заведующую детским садом, которая хотела забрать ребенка от выпивших родителей.

Как рассказала потерпевшая, она пришла домой к воспитаннику после сигнала, что его родители находятся в алкогольном опьянении.

Женщина хотела забрать ребенка с собой, однако пьяный отец начал угрожать. После это он принес канистру бензина и начал поливать заведующую. Далее он достал спички и угрожал подпалить незваную гостью.

Потерпевшая выбежала из дома и вызвала милицию.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 186 УК (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества», санкции которой предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.
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Тэги: угроза убийством пьянство Город: Мачулищи

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