Пьяный отец облил бензином заведующую детсадом и обещал сжечь
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В Мачулищах пьяный отец угрожал сжечь заведующую детским садом, которая хотела забрать ребенка от выпивших родителей.
Как рассказала потерпевшая, она пришла домой к воспитаннику после сигнала, что его родители находятся в алкогольном опьянении.
Женщина хотела забрать ребенка с собой, однако пьяный отец начал угрожать. После это он принес канистру бензина и начал поливать заведующую. Далее он достал спички и угрожал подпалить незваную гостью.
Потерпевшая выбежала из дома и вызвала милицию.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 186 УК (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества», санкции которой предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.