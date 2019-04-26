В Беларуси могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов

Национальный банк Беларуси может ужесточить параметры ограничения долговой нагрузки при ускорении темпов кредитования физических лиц. Об этом говорится в докладе начальника управления финансовой стабильности Нацбанка Игоря Могилевича на расширенном заседании правления Национального банка.

«По данным Кредитного регистра продолжается рост количества физических лиц, имеющих хотя бы один потребительский кредит, и количества потребительских кредитов на одного заемщика. И хотя на текущий момент изменение инструментов долговой нагрузки не планируется, в случае ускорения темпов кредитования в данном сегменте возможно ужесточение параметров ограничения долговой нагрузки», — отметил представитель Нацбанка в докладе, текст которого размещен на сайте регулятора.

Как сообщил Могилевич, в начале года Национальным банком были проанализированы банковские методики расчета показателя долговой нагрузки. В целях применения единообразного подхода банкам направлены рекомендации по методике расчета среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рассрочки, а также кредитным линиям.

Кроме того, при оценке кредитоспособности физических лиц и расчете показателя долговой нагрузки банкам рекомендуется использовать содержащиеся в ЕРИП сведения о задолженности по коммунальным платежам и другим услугам, а также о рассрочках предприятий торговли и сервиса. Выполнение этих рекомендаций позволит не допустить накопления излишней долговой нагрузки тех граждан, которые уже взяли на себя значительные обязательства», — подчеркнул начальник управления финансовой стабильности.

Могилевич напомнил, что в 2018 году Нацбанком были установлены ограничения, связанные с потребительским кредитованием и кредитованием жилищного строительства.

Во-первых, это ограничение показателя обеспеченности кредита, характеризующего процентное соотношение суммы кредита со стоимостью объекта недвижимости, принимаемого в залог в качестве обеспечения. Данный показатель должен рассчитываться при предоставлении кредитов на финансирование недвижимости.

Во-вторых, это ограничение показателя долговой нагрузки, характеризующего процентное соотношение размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера со среднемесячным доходом кредитополучателя. Он должен рассчитываться при предоставлении кредитов на потребительские нужды. Установлены пределы, в которых должны находиться значения показателей: показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%, показатель обеспеченности кредита — 90%.

«Введение инструментов ограничения долговой нагрузки физических лиц привело к тому, что долгосрочные тренды в динамике потребительского кредитования демонстрируют нисходящую тенденцию. В годовом выражении темпы прироста потребительского кредитования снизились в I квартале 2019 года с 45,7% до 39,6%. Некоторое снижение также характерно для динамики кредитования жилищного строительства. Темпы роста в годовом выражении кредитов на финансирование недвижимости снизились с 20% до 18,9%», — сообщил представитель Нацбанка.