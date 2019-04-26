В Минске проходят переговоры по ситуации с поставками некачественной нефти из России

В Минске проходят переговоры по урегулированию ситуации с поставками некачественной нефти из России.

Встреча проводится по инициативе белорусской стороны. В ней участвуют представители российской «Транснефти», белорусского госконцерна «Белнефтехим», а также компаний-операторов Польши и Украины, которые приостановили транзит некачественной российской нефти в Европу.