В Минске проходят переговоры по ситуации с поставками некачественной нефти из России

/ Экономика
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В Минске проходят переговоры по урегулированию ситуации с поставками некачественной нефти из России.

Встреча проводится по инициативе белорусской стороны. В ней участвуют представители российской «Транснефти», белорусского госконцерна «Белнефтехим», а также компаний-операторов Польши и Украины, которые приостановили транзит некачественной российской нефти в Европу.

Белорусская сторона настаивает на как можно более оперативном решении вопроса, пишет БелаПАН.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: поставки нефти Город: Минск

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