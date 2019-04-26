Около тридцати человек решили пройти по маршруту «Чернобыльского шляха» в Минске

Примерно 30 человек участвуют в несанкционированном шествии «Чернобыльский шлях» в Минске вечером 26 апреля.

Как сообщает БелаПАН , около 10 человек собрались в 17:30 на площадке возле кинотеатра «Октябрь» для участия в шествии. Акция не санкционирована властями, так как организаторы не нашли средств для оплаты услуг милиции по охране порядка.

Ближе к 18 часам демонстранты перешли по подземному переходу к зданию президиума Национальной академии наук. Их количество увеличилось до трех десятков.

Среди них политики Вячеслав Сивчик, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, экономист Сергей Чалый, активистка Нина Багинская. Одна женщина развернула плакат со статистикой смертности и рождаемости населения в 2018 и 2019 годах и утверждением, что в стране происходит геноцид.

На месте сбора присутствовали сотрудники милиции, которые значительно превосходили по численности участников акции. Некоторые вели видеофиксацию происходящего.

Шествие началось в 18:20. Милиция призвала граждан свернуть транспаранты, поскольку шествие не санкционировано и это может повлечь административную ответственность.

Собравшиеся намерены пройти к парку Дружбы народов и Чернобыльской часовне рядом с ним.