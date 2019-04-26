Житель Омска выгнал супругу и затолкал внука в горящую печь

Врачи не смогли спасти двухлетнего мальчика с многочисленными ожогами.

/ Мир
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В Омске скончался двухлетний мальчик, которого родной дед умышленно затолкал в горящую печь.

По информации УСК РФ по Омской области, пьяный 53-летний мужчина с применением силы отобрал у супруги внука, выгнал ее из дома и затолкал того в горящую печь. Это случилось вечером 22 апреля.

Мальчика доставили в больницу с многочисленными ожогами более 50 процентов тела, а 26 апреля он скончался.

Подозреваемый пояснил на допросе, что не помнит события того вечера и не верит, что мог совершить такое, т.к. якобы любил внука. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Тэги: Россия убийство внук дед пьянство Город: Омск

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