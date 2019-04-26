Экс-председатель комитета экономики Гомельского облисполкома приговорена к пяти годам с отсрочкой

26 апреля суд Центрального района Гомеля вынес приговор по делу бывшего председателя комитета экономики Гомельского облисполкома Эльвиры Карницкой.

Эльвира Карницкая и ее адвокат

Бывшая чиновница признана виновной в злоупотреблении властью или служебными полномочиями (ч. 3 ст. 424 УК) и приговорена к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2,5 года без конфискации имущества.

Суд также удовлетворил гражданский иск к обвиняемой на сумму около 78 тысяч рублей.

Прокурор запрашивал для подсудимой пять лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, будучи членом совета содействия привлечению инвестиций облисполкома, Карницкая оказывала протекцию юридическому лицу, одним из учредителей которого являлся ее зять.

В 2013 году между облисполкомом и этим частным предприятием был заключен инвестиционный договор, в соответствии с которым фирма в шестимесячный срок обязалась реализовать проект по организации нового производства.

Как считает обвинение, при содействии Карницкой срок реализации проекта неоднократно продлевался, что позволило предприятию избежать штрафных санкций и выплаты НДС.

На вынесение приговора Эльвира Карницкая пришла с вещами

Бывшая чиновница категорически не признает своей вины.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает БелаПАН.