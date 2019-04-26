На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

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В городе Калмунай на востоке страны произошли три взрыва, там же обстреляли полицию и военных.

Сотрудники полиции и военнослужащие национальной армии попали под обстрел в ходе совместного рейда по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников, передает newsfirst.lk. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Среди смертников на Шри-Ланке были братья из богатейшей семьи Коломбо

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распорядился 26 апреля провести осмотр всех жилых построек на острове после серии взрывов.

«Каждый дом в стране будет проверен. Будут составлены списки постоянных жителей каждого строения для того, чтобы исключить возможность проживания неизвестных людей», — сказал он.
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Тэги: Шри-Ланка ИГИЛ исламисты взрывы Персона: Майтрипала Сирисена Город: Калмунай

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