На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

В городе Калмунай на востоке страны произошли три взрыва, там же обстреляли полицию и военных.

Сотрудники полиции и военнослужащие национальной армии попали под обстрел в ходе совместного рейда по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников, передает newsfirst.lk . Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распорядился 26 апреля провести осмотр всех жилых построек на острове после серии взрывов.

«Каждый дом в стране будет проверен. Будут составлены списки постоянных жителей каждого строения для того, чтобы исключить возможность проживания неизвестных людей», — сказал он.