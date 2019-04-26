Почти на всей территории Беларуси запретили посещать леса

В 102 районах страны введен запрет на посещение лесов. Ожидается, что в скором времени данное решение будет принято и в оставшихся регионах.

В МЧС уточнили, что нарушение запрета на посещение лесов чревато штрафом до 25 базовых величин.

По сообщению пресс-службы Минлесхоза, в лесном фонде Беларуси произошло 274 случая возгораний общей площадью свыше 1100 га.

Наиболее сложная ситуация сложилась на данный момент в Брестской области, где произошло 122 лесных пожара на общей площади 860 га. Так, уже пятые сутки пожар в Вильенском лесничестве Полесского лесхоза тушат 220 человек и техника.