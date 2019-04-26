Почти на всей территории Беларуси запретили посещать леса

/ Происшествия
Просмотров: 160

В 102 районах страны введен запрет на посещение лесов. Ожидается, что в скором времени данное решение будет принято и в оставшихся регионах.

В МЧС уточнили, что нарушение запрета на посещение лесов чревато штрафом до 25 базовых величин.

По сообщению пресс-службы Минлесхоза, в лесном фонде Беларуси произошло 274 случая возгораний общей площадью свыше 1100 га.

Наиболее сложная ситуация сложилась на данный момент в Брестской области, где произошло 122 лесных пожара на общей площади 860 га. Так, уже пятые сутки пожар в Вильенском лесничестве Полесского лесхоза тушат 220 человек и техника.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: лесной пожар МЧС Минлесхоз

Другие материалы на эту тему:

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Куда дует радиоактивный ветер с пожара возле Чернобыльской АЭС

Куда дует радиоактивный ветер с пожара возле Чернобыльской АЭС

Огонь, вода и медные трубы. Спасатели организовали праздник для детей

Огонь, вода и медные трубы. Спасатели организовали праздник для детей

«Охотой увлекся с возрастом». Кто такой новый министр лесного хозяйства

«Охотой увлекся с возрастом». Кто такой новый министр лесного хозяйства