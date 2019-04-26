Украинец насиловал женщин в туалетах ТЦ

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Правоохранители Киева задержали мужчину, который совершал сексуальное насилие в отношении женщин в туалетах ТЦ «Эпицентр».

По сообщению местной прокуратуры, 29-летний житель Полтавы «врывался в кабинки женщин и с помощью физического насилия совершал действия сексуального характера». Насильник прятал лицо за медицинской маской.

Инциденты в женских уборных произошли в марте. В киевской прокуратуре не уточнили количество пострадавших и их возраст. Вменяемая фигуранту статья предусматривает наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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Тэги: сексуальное насилие торговый центр туалет Город: Киев

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