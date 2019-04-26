Главу минской стройфирмы приговорили к 10 годам за ущерб в два миллиона долларов

Суд Ленинского района Минска огласил приговор руководителю строительной компании «Копинстрой» Андрею Кравченко — 10 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества.

Он признан виновным в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и лжепредпринимательстве. Сумма ущерба составила более двух миллионов долларов, всего — 28 потерпевших, передает TUT.by .

Кравченко взяли под стражу в начале 2018 года. Поводом к возбуждению уголовного дела стали многочисленные обращения граждан в правоохранительные органы — люди заплатили за новые квартиры, но ключи от них так и не получили. Суммы, которые передавали по предварительному договору купли продажи, составили от 50 до 100 тысяч долларов.