Беларусь накрыла область пониженного атмосферного давления – объявлен желтый уровень опасности

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Сегодня погоду в Беларуси будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой и неустойчивой воздушной массе.

Ожидается переменная облачность. В большинстве регионов пройдут кратковременные дожди, а в отдельных – прогремят первые грозы.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый.

Максимально воздух прогреется в середине дня до +27°С.

Атмосферное давление будет падать.
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Тэги: погода

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