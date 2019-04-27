Беларусь накрыла область пониженного атмосферного давления – объявлен желтый уровень опасности
Сегодня погоду в Беларуси будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой и неустойчивой воздушной массе.
Ожидается переменная облачность. В большинстве регионов пройдут кратковременные дожди, а в отдельных – прогремят первые грозы.
Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый.
Максимально воздух прогреется в середине дня до +27°С.
Атмосферное давление будет падать.