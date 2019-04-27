В Беларуси побит температурный рекорд 26-летней давности

Температурный рекорд дня 26-летней давности побит в Беларуси 26 апреля.

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В Бресте воздух прогрелся до 27,8 градуса тепла. Прежний максимум составлял 26 градусов и был зафиксирован 26 апреля 1993 года в Гродно.

Обновились рекорды в Дрогичине (+26,8), Высоком (+26,7) и Пинске (+26,6). В Минске и других областных центрах рекорды устояли.

В ближайшие сутки очень теплая для этого времени года погода сохранится. 28 апреля начнется похолодание.

(Использованы оперативные данные и архив Белгидромета на сайте meteoinfo.by.)