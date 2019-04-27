Новый клип Тейлор Свифт собрал за сутки 64 млн просмотров 27.04.2019 / 10:04 / Культура Просмотров: 319 A- A+ Новый клип американской кантри-поп-певицы Тейлор Свифт на песню «ME!» набрал в сети более 64,4 млн просмотров. СМИ отмечают, что сам сингл на данный момент является с самым продаваемым. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: музыкальный клип поп-музыка Персона: Тейлор Свифт Другие материалы на эту тему: Инна Афанасьева: у меня есть планы на ближайшие 50 лет Студентка, которой Лукашенко подарил ручку, записала песню о любви Ирина Видова: «Я счастлива» Ирина Видова. Альбом ко дню рождения