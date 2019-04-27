Новый клип Тейлор Свифт собрал за сутки 64 млн просмотров

/ Культура
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Новый клип американской кантри-поп-певицы Тейлор Свифт на песню «ME!» набрал в сети более 64,4 млн просмотров.

СМИ отмечают, что сам сингл на данный момент является с самым продаваемым.
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Тэги: музыкальный клип поп-музыка Персона: Тейлор Свифт

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