«ТК Банку» продлили запрет на привлечение вкладов населения

Национальный банк Беларуси продлил до 1 января 2020 года ранее принятое решение о приостановлении лицензии ЗАО «ТК Банк» в части деятельности по привлечению средств физических лиц во вклады.

По размеру активов на 1 апреля 2019 года «ТК Банк» занимало 20-е место среди 24 действующих банков Беларуси. Доля активов банка в совокупных активах банков составляет 0,2%. Нормативный капитал «ТК Банка» составил 169 млн рублей.

Основным акционером основанного в 2008 году ЗАО «ТК Банк» является иранский Bank Tejarat — 99,89%, отмечает БелаПАН.