В Бресте оштрафованы еще пятеро противников аккумуляторного завода

/ Общество
Просмотров: 161

Пять человек — Денис Малышенко, Сергей Свирский, Владимир Козловский, Демьян Лепесевич и правозащитник Владимир Величкин — оштрафовано за участие 7 апреля в шествии противников аккумуляторного завода по центральным улицам Бреста.

Постановление по делу активистов, признанных судом Ленинского района Бреста виновными по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), вынесено 26 апреля. Все дела были объединены в одно производство.

Суд назначил Малышенко и Свирскому штрафы по 10 базовых величин (255 рублей), Козловскому, Лепесевичу и Величкину — по 30 (765).

15, 24 и 25 апреля этот же суд оштрафовал девять активистов: четырех — за участие в шествии противников завода 7 апреля, четырех — за участие в аналогичном шествии 14 апреля, одну участницу — за раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади Ленина, где собрались противники завода.

Планируется, что на следующей неделе в этом же суде будут рассматривать административные протоколы еще двух человек, сообщает БелаПАН.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: аккумуляторный завод Персона: Денис Малышенко Сергей Свирский Владимир Козловский Демьян Лепесевич Владимир Величкин Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Почему молчит Лукашенко? Противники завода аккумуляторов пишут на самый верх

Почему молчит Лукашенко? Противники завода аккумуляторов пишут на самый верх

На брестского активиста завели уголовное дело за взрывчатку и патроны

На брестского активиста завели уголовное дело за взрывчатку и патроны

Брестчане могут выдвинуть своего кандидата в президенты

Брестчане могут выдвинуть своего кандидата в президенты

Новый протест в Бресте: более 150 противников завода вышли на площадь

Новый протест в Бресте: более 150 противников завода вышли на площадь