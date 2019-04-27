В Бресте оштрафованы еще пятеро противников аккумуляторного завода

Пять человек — Денис Малышенко, Сергей Свирский, Владимир Козловский, Демьян Лепесевич и правозащитник Владимир Величкин — оштрафовано за участие 7 апреля в шествии противников аккумуляторного завода по центральным улицам Бреста.

Постановление по делу активистов, признанных судом Ленинского района Бреста виновными по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), вынесено 26 апреля. Все дела были объединены в одно производство.

Суд назначил Малышенко и Свирскому штрафы по 10 базовых величин (255 рублей), Козловскому, Лепесевичу и Величкину — по 30 (765).

15, 24 и 25 апреля этот же суд оштрафовал девять активистов: четырех — за участие в шествии противников завода 7 апреля, четырех — за участие в аналогичном шествии 14 апреля, одну участницу — за раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади Ленина, где собрались противники завода.