Во дворе дома на улице Нестерова в Минске машина сбила ребенка

Мальчик 2010 года рождения попал под машину во дворе жилого дома по улице Нестерова в Минске.

Инцидент имел место вечером 26 апреля. Как пояснил водитель «Опеля», ребенок выскочил прямо под колеса из-за припаркованных у края проезжей части машин. Среагировать на внезапное появление мальчика водитель не успел.

Пострадавший ребенок получил травму ноги и госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.