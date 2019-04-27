Путин готов обсуждать с Зеленским пути решения конфликта на Донбассе

Владимир Путин готов обсуждать с Владимиром Зеленским тему конфликта на юго-востоке Украины. Об этом президент России заявил 27 апреля в Пекине, отвечая на вопросы журналистов.

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«Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы прежде всего должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь, на мой взгляд, есть только один способ — это исполнение Минских соглашений», — сказал Путин.

По его мнению, «люди ожидают от будущего политического руководства Украины решения именно этих вопросов».

«Всем надоел этот конфликт, все устали от него, и все ждут от нового политического руководства, в том числе от будущего президента, решения этих задач. Но если уже с порога изначально будущий президент заявляет о том, что он не собирается исполнять Минские соглашения, то как он собирается решать тогда эту проблему?» — цитирует Путина пресс-служба Кремля.