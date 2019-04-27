Лукашенко поздравил православных с Пасхой

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Александр Лукашенко направил поздравление с Пасхой православным христианам Беларуси.

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«Для каждого верующего Пасха — особый, удивительный день. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, правды над ложью. Это время пробуждает в наших сердцах надежду, любовь и безграничное милосердие», — говорится в поздравлении.

«Вера всегда была и остается нравственным стержнем белорусов, неисчерпаемым источником вдохновения на великие свершения во благо ближних, своего народа и родной страны. Она помогает сохранить и приумножить традиции и культуру православия, основанные на вечных ценностях — почитании старшего поколения, заботе о детях и помощи страждущим. Объединяет нас в стремлении к созиданию во имя мира», — отметил Лукашенко.
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Тэги: Пасха Персона: Александр Лукашенко

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