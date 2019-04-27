Возобновлено движение до станции «Уручье» минского метро

Более двух часов были закрыты три станции первой линии минского метрополитена — «Восток», «Борисовский тракт» и «Уручье».

Как сообщается в твиттер-аккаунте столичного метро, в 19:44 поступило сообщение о минировании станции метро «Уручье». В этой связи станция была закрыта для пассажиров. Также были закрыты две ближайшие станции — «Борисовский тракт» и «Восток».

Поезда в направлении Уручья доходили только до станции «Московская».

В 21:54 от правоохранительных органов было получено разрешение на возобновление работы закрытых станций.

Были ли обнаружены на станции «Уручье» какие-лбио опасны предметы, не сообщается.