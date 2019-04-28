На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

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В воскресенье, 28 апреля, погоду в южной части страны будут формировать атмосферные фронты, а в северной – влияние периферии скандинавского антициклона.

Фото pixabay.com

Преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Ветер северной четверти умеренный, днем порывистый.

Воздух максимально прогреется днем до +15..+22°С (в некоторых районах до +24°С).
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Тэги: погода

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