На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

В воскресенье, 28 апреля, погоду в южной части страны будут формировать атмосферные фронты, а в северной – влияние периферии скандинавского антициклона.

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Преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Ветер северной четверти умеренный, днем порывистый.

Воздух максимально прогреется днем до +15..+22°С (в некоторых районах до +24°С).