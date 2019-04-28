На воскресенье объявлен желтый уровень опасности
В воскресенье, 28 апреля, погоду в южной части страны будут формировать атмосферные фронты, а в северной – влияние периферии скандинавского антициклона.
Преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).
Ветер северной четверти умеренный, днем порывистый.
Воздух максимально прогреется днем до +15..+22°С (в некоторых районах до +24°С).