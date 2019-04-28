Задержан подозреваемый в сообщении о минировании станции метро «Уручье»

По факту заведомо ложного сообщения об опасности на станции метро «Уручье» в Минске возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 340 УК), сообщил Следственный комитет. Подозреваемый задержан сотрудниками милиции.

Сообщение о минировании станции метро «Уручье» поступило 27 апреля в 19:44. Было прекращено движение поездов на станциях метро «Уручье», «Восток» и «Борисовский тракт» — там работали специалисты.

Сообщение не подтвердилось. Перерыв в работе станций составил 2 часа 10 минут.

Это уже третье менее чем за месяц ложное сообщение о минировании общественного места в Минске, напоминает БелаПАН . 31 марта проводилась эвакуация торговых центров «Галилео» и «Замок», а также железнодорожного вокзала, 6 апреля — торгового центра «Галерея».

Максимальное наказание по статье 340 — 7 лет лишения свободы.