Во всех районах Витебщины обновились температурные рекорды

Новые температурные рекорды дня зафиксированы 27 апреля на всех метеостанциях Витебской области. Большинство прежних максимумов было установлено в 1986 году.

В Витебске воздух прогрелся до 26,1 градуса тепла (было 24,3 в 1986 году), в Верхнедвинске — до 26 (23,9 в 1986-м), Докшицах — до 25,7 (24,7 в 1986-м), Березинском заповеднике — до 25,8 (24,9 в 1986-м), Езерище — до 25,6 (25 в 1986-м), Полоцке — также до 25,6 (25,2 в 1986-м), Сенно — до 25,3 (24,1 в 2013-м).

В Гродно повторен рекорд 1993 года — 26,6 градуса выше нуля.

В столице и других областных центрах максимальная температура оказалась ниже экстремумов.

Теплее всего было в Пружанах и Дрогичине — 27,8 градуса. В первом райцентре прежний рекорд дня составлял 26,1 градуса (отмечен в 2013 году).

Абсолютный максимум дня для всей страны составляет 29,2 градуса тепла (зафиксирован в Житковичах 27 апреля 2013 года).

Накануне, 26 апреля, абсолютный максимум дня за весь период метеонаблюдений был обновлен: 27,8 градуса в Бресте против 26 в Гродно (в 1993 году).

(Использованы оперативные данные и архив Белгидромета на портале meteoinfo.by.)