«Шахтер» сенсационно проиграл дома «Энергетику-БГУ»

Сразу три неожиданных результата были зафиксированы в пятом туре чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Трое из четырех потенциальных медалистов на своих полях не досчитались очков.

Так, брестское «Динамо» сыграло вничью со «Славией» – 0:0, а минские одноклубники проиграли «Неману» – 0:1 (Жуковский, 90-пен.).

Но наибольшая сенсация произошла в Солигорске, где «Шахтер» уступил дебютанту высшей лиги «Энергетику-БГУ» – 3:4 (Рыбак, 5, Януш, 83, Громыко, 88; Мусаханян, 56, 90+4, Садовский, 68, Тве, 70).

Стальные матчи завершились со следующими результатами:

«Торпедо-БелАЗ» – Торпедо (Мн) – 2:0 (Гайдучик, 13, Мышенко, 25);

«Витебск» – «Слуцк» – 2:2 (Старгородский, 67-пен., Фещук, 88; Дудик, 39-пен., Савостьянов, 90+3);

БАТЭ – «Минск» – 1:0 (Березкин, 4);

«Ислочь» – «Гомель» – 3:1 (Макаров, 11, Стефен, 66, Макась, 82; Нивалдо, 37);

«Дняпро» – «Городея» – 0:0.

Турнирная таблица после пяти туров: