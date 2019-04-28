«Шахтер» сенсационно проиграл дома «Энергетику-БГУ»

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Сразу три неожиданных результата были зафиксированы в пятом туре чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Трое из четырех потенциальных медалистов на своих полях не досчитались очков.

Так, брестское «Динамо» сыграло вничью со «Славией» – 0:0, а минские одноклубники проиграли «Неману» – 0:1 (Жуковский, 90-пен.).

Но наибольшая сенсация произошла в Солигорске, где «Шахтер» уступил дебютанту высшей лиги «Энергетику-БГУ» – 3:4 (Рыбак, 5, Януш, 83, Громыко, 88; Мусаханян, 56, 90+4, Садовский, 68, Тве, 70).

Стальные матчи завершились со следующими результатами:

«Торпедо-БелАЗ» – Торпедо (Мн) – 2:0 (Гайдучик, 13, Мышенко, 25);

«Витебск» – «Слуцк» – 2:2 (Старгородский, 67-пен., Фещук, 88; Дудик, 39-пен., Савостьянов, 90+3);

БАТЭ – «Минск» – 1:0 (Березкин, 4);

«Ислочь» – «Гомель» – 3:1 (Макаров, 11, Стефен, 66, Макась, 82; Нивалдо, 37);

«Дняпро» – «Городея» – 0:0.

Турнирная таблица после пяти туров:

  1. БАТЭ – 12;
  2. Ислочь – 12;
  3. Шахтер – 12;
  4. Динамо (Бр) – 11;
  5. Торпедо-БелАЗ – 10;
  6. Динамо (Мн) – 10;
  7. Неман – 9;
  8. Гомель – 6
  9. Энергетик-БГУ – 5;
  10. Витебск – 4;
  11. Торпедо (Мн) – 4;
  12. Минск – 4;
  13. Славия – 4;
  14. Дняпро – 2;
  15. Городея – 2;
  16. Слуцк – 2.
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Тэги: футбол-Беларусь

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