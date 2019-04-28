Транспортный коллапс: на границе в очереди стоит 1100 фур
1100 большегрузных автомобилей скопилось на границе на выезд из Беларуси в страны Евросоюза.
Как обычно, больше – всего фур ожидает своей очереди на литовском направлении – более 820:
- «Каменный Лог» – более 350;
- «Котловка» – более 210;
- «Привалка» – более 160;
- «Бенякони» – более 100.
Более 210 большегрузов не могут въехать в Латвию:
- «Урбаны» – более 130;
- «Григоровщина» – более 80.
На этом фоне на польском направлении почти пустота – всего 50 грузовиков:
- «Брузги» – более 40;
- «Берестовица» – более 10.