Транспортный коллапс: на границе в очереди стоит 1100 фур

/ Общество
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1100 большегрузных автомобилей скопилось на границе на выезд из Беларуси в страны Евросоюза.

Фото pixabay.com

Как обычно, больше – всего фур ожидает своей очереди на литовском направлении – более 820:

  • «Каменный Лог» – более 350;
  • «Котловка» – более 210;
  • «Привалка» – более 160;
  • «Бенякони» – более 100.

Более 210 большегрузов не могут въехать в Латвию:

  • «Урбаны» – более 130;
  • «Григоровщина» – более 80.

На этом фоне на польском направлении почти пустота – всего 50 грузовиков:

  • «Брузги» – более 40;
  • «Берестовица» – более 10.
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Тэги: очереди фур на границе