Транспортный коллапс: на границе в очереди стоит 1100 фур

1100 большегрузных автомобилей скопилось на границе на выезд из Беларуси в страны Евросоюза.

Фото pixabay.com

Как обычно, больше – всего фур ожидает своей очереди на литовском направлении – более 820:

«Каменный Лог» – более 350;

«Котловка» – более 210;

«Привалка» – более 160;

«Бенякони» – более 100.

Более 210 большегрузов не могут въехать в Латвию:

«Урбаны» – более 130;

«Григоровщина» – более 80.

На этом фоне на польском направлении почти пустота – всего 50 грузовиков: