В Беларуси продолжают увольнять больше, чем принимать на работу

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По данным Национального статистического комитета, в марте 2019 года в Беларуси уволено 52.073 человека, принято на работу — 46.839. Таким образом, уволено на 5.234 человека больше, чем трудоустроено.

Соотношение принятых работников и уволенных в январе текущего года составило 93,1%. В январе текущего года этот показатель составлял 93,1%, феврале — 99,5%.

Вот в каких отраслях экономики увольняли больше всего:

  • промышленность — 12.424 (в т.ч. в обрабатывающей — 9.098);
  • оптовая и розничная торговля — 9.100;
  • сельское, лесное и рыбное хозяйство — 6.931;
  • строительство — 5.020;
  • образование — 4.659);
  • сфера здравоохранения и оказания социальных услуг — 3.750;
  • энергетика — 2.769;
  • транспорт — 2.706);
  • сфера творчества, спорта, развлечений и отдыха — 1.404);
  • администрирование — 1.090;
  • сфера гостиничных услуг и общественного питания —1.087;
  • наука — 905;
  • отрасль информации и связи — 903;
  • финансы и страхование — 805).

За 2018 год уволено 715.436 человек, принято на работу — 673.447. Уволено на 41.989 больше, чем принято на работу.
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Тэги: рынок труда

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