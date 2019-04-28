В Беларуси продолжают увольнять больше, чем принимать на работу

По данным Национального статистического комитета, в марте 2019 года в Беларуси уволено 52.073 человека, принято на работу — 46.839. Таким образом, уволено на 5.234 человека больше, чем трудоустроено.

Соотношение принятых работников и уволенных в январе текущего года составило 93,1%. В январе текущего года этот показатель составлял 93,1%, феврале — 99,5%.

Вот в каких отраслях экономики увольняли больше всего:

промышленность — 12.424 (в т.ч. в обрабатывающей — 9.098);

оптовая и розничная торговля — 9.100;

сельское, лесное и рыбное хозяйство — 6.931;

строительство — 5.020;

образование — 4.659);

сфера здравоохранения и оказания социальных услуг — 3.750;

энергетика — 2.769;

транспорт — 2.706);

сфера творчества, спорта, развлечений и отдыха — 1.404);

администрирование — 1.090;

сфера гостиничных услуг и общественного питания —1.087;

наука — 905;

отрасль информации и связи — 903;

финансы и страхование — 805).

За 2018 год уволено 715.436 человек, принято на работу — 673.447. Уволено на 41.989 больше, чем принято на работу.