В минском парке восстановят языческое капище

Власти выделили деньги на второй этап работ по благоустройству парка имени 40-летия Великого Октября, примыкающего к гостинице «Пекин».

В 2015-2016 годах в парке вымостили пешеходные аллеи, оборудовали детский городок, сделали несколько видовых площадок на берегу Свислочи, обустроили места отдыха с деревянными скамьями-настилами, установили новые светильники-торшеры, мемориальный камень с информацией, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Если на первом этапе благоустройство ограничивалось в основном правым берегом Свислочи, то есть шло на территории, примыкающей к жилой зоне на улице Красноармейской, то сейчас работы затронут левобережную часть (от реки до улицы Ленина).

Проект благоустройства второго этапа уже готов, в ближайшее время его начнут реализовывать. Работы завершатся к осени.

Вблизи перекрестка улиц Ленина — Ульяновской сделают входную зону в парк. Ее украсят альпинарий, скамьи, светильники.

В конце ХIХ века на территории нынешнего парка находилось языческое капище — огороженная с трех сторон деревянной оградой культовая площадка, где рос большой дуб, из камней было сложено огнище. Это место сейчас обозначат стилизованным деревянным ограждением, вымостят булыжником, сделают декоративную подсветку. В центре площадки установят информационный стенд с кратким описанием истории места. Строительно-монтажные работы возле бывшего капища планируют завершить до середины мая текущего года.