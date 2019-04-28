Десятки противников аккумуляторного завода собрались на главной площади Бреста

Подобные встречи на площади Ленина проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Как сообщил правозащитник Владимир Величкин, на площади находилось около 70 человек. Сотрудник милиции через мегафон предупредил собравшихся о недопустимости нарушения порядка организации и проведения массового мероприятия. Вместе с противниками завода на площади сегодня находились правозащитники-наблюдатели: четыре от Белорусского Хельсинкского комитета и три представителя международной правозащитной сети.

Собравшиеся на площади обсуждали прошедшие в Бресте суды над противниками аккумуляторного завода. Напомним, судом Ленинского района Бреста 15, 24, 25 и 26 апреля были оштрафованы по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) 14 активистов: девять — за участие в шествии противников завода 7 апреля, четверо — за участие в аналогичном шествии 14 апреля, одна активистка — за раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади Ленина.

Как отмечали участники сегодняшней встречи, этими судами власти пытаются погасить мирный протест против завода. Одна из противниц завода Юлия Зубко сказала, что «судебный конвейер» продолжает работать, перед судами еще предстанут минимум восемь активистов. Планируется, что на следующей неделе в суде Ленинского района будут рассматривать административные материалы еще двух активистов.

Также собравшиеся обсуждали задержание 27 апреля в Бресте одного из лидеров инициативной группы противников завода Дмитрия Бекалюка, который помещен в изолятор временного содержания.

Лада Ярош возмутилась тем, что Дмитрия Бекалюка задержали накануне Пасхи. «Если в отношении Бекалюка ведется административный процесс, то можно было бы просто вручить ему повестку. Он бы пришел в милицию, потому что не скрывается и не убегает. Но его задержали накануне светлого праздника Пасхи, причем на глазах шестилетнего сына», — заявила она.

Комментируя прошедшие суды, Ярош отметила: у нее сложилось впечатление, что постановления были заготовлены еще до начала процессов. По ее словам, даже если не было доказательств, суды все равно выносили обвинительные вердикты. Но это не испугало противников завода.

После встречи на площади противники завода разошлись.