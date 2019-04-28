40-летний Дайнюс Зубрус сыграет за Литву на чемпионате мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в группе А дивизиона I за национальную сборную Литвы сыграет 40-летний Дайнюс Зубрус.

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Крайний форвард, которому 41 год исполнился 16 июня, уже несколько лет не выступает на клубном уровне, однако привлекается в сборную. В прошлом году Зубрус на пару с еще одним легендарным литовским хоккеистом ныне 46-летним Дарюсом Каспарайтисом помог сборной своей исторической родины выиграть группу В и подняться в дивизион выше.

Зубрус родился в Электренае на территории Литовской ССР, выступал за сборную России, но затем перешел под литовский флаг.

В НХЛ Зубрус провел 22 сезона в форме «Филадельфии», «Монреаля», «Вашингтона», «Баффало», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе».

Сейчас является президентом Литовской федерации хоккея. В январе этого года в составе сборной Балтии играл в Минске на Рождественском турнире любителей хоккея.

Сборную Литвы, которая является первым сопреником сборной Беларуси на чемпионате мира (29 апреля, 13:00) тренирует 50-летний канадец Даниэль Лакруа, в прошлом форвард, проведший почти две сотни матчей в НХЛ.