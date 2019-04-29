Скандинавский антициклон принес похолодание и ветер: объявлен желтый уровень опасности

В понедельник Беларусь будет находиться на периферии скандинавского антициклона, сформированного в холодном воздухе северных широт.

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По прогнозам синоптиков, заметно похолодает. Существенных осадков не прогнозируется.

Ветер восточный умеренный до порывистого (местами порывы будут достигать 15-17 м/с). Максимально воздух в середине дня прогреется до +13..+19°С.

В столице столбик термометра покажет следующие значения: