Скандинавский антициклон принес похолодание и ветер: объявлен желтый уровень опасности

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В понедельник Беларусь будет находиться на периферии скандинавского антициклона, сформированного в холодном воздухе северных широт.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, заметно похолодает. Существенных осадков не прогнозируется.

Ветер восточный умеренный до порывистого (местами порывы будут достигать 15-17 м/с). Максимально воздух в середине дня прогреется до +13..+19°С.

В столице столбик термометра покажет следующие значения:

  • утром +8..+10°С;
  • днем +14..+16°С;
  • вечером +11..+13°С.
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